Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил результат теста на коронавирус. Результат отрицательный.

Об этом он сообщил сам на странице в Twitter.

Байден делал тест на коронавирус вместе со своей женой после того, как у президента США подтвердили COVID-19.

"Я рад сообщить, что мы с Джилл (Байден - ред.) получили отрицательный результат на COVID-19. Надеюсь, это послужит напоминанием: носи маску, соблюдай социальную дистанцию и мой руки", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня у Трампа и его жены диагностировали заболевание COVID-19. На днях американский президент участвовал в дебатах с Байденом.

Как писало РБК-Украина, сначала коронавирус подтвердили у советницы Трампа, которая сопровождала американского лидера на дебатах.

Добавим, в Белом доме рассказали о состоянии Трампа после подтверждения у него COVID-19.