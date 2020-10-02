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Байден получил результат теста на коронавирус

Новина українською → Вашингтон, Пятница 02 октября 2020 19:40
Байден получил результат теста на коронавирус Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил результат теста на коронавирус. Результат отрицательный.

Об этом он сообщил сам на странице в Twitter.

Байден делал тест на коронавирус вместе со своей женой после того, как у президента США подтвердили COVID-19.

"Я рад сообщить, что мы с Джилл (Байден - ред.) получили отрицательный результат на COVID-19. Надеюсь, это послужит напоминанием: носи маску, соблюдай социальную дистанцию и мой руки", - подчеркнул он.

Байден получил результат теста на коронавирус

Напомним, сегодня у Трампа и его жены диагностировали заболевание COVID-19. На днях американский президент участвовал в дебатах с Байденом.

Как писало РБК-Украина, сначала коронавирус подтвердили у советницы Трампа, которая сопровождала американского лидера на дебатах.

Добавим, в Белом доме рассказали о состоянии Трампа после подтверждения у него COVID-19.

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