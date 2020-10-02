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У Трампа "легкие" симптомы COVID-19, - Белый дом

Новина українською → Вашингон, Пятница 02 октября 2020 19:23
У Трампа "легкие" симптомы COVID-19, - Белый дом Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа легкие симптомы коронавируса. Ожидается, что он останется на работе.

Об этом заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз, передает Reuters.

"Американский народ может быть уверен, что у нас есть президент, который не только на работе, но и останется на этой должности, и я оптимистично настроен, что он очень быстро выздоровеет", - заявил он.

При этом Медоуз добавил, что новости о состоянии здоровья появятся чуть позже.

Кроме того, помощница Трампа Каролина Херли сообщила, что тест на коронавирус сдала дочь Трампа - Иванка и ее муж.

"Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные", - написала она в Twitter.

Также отрицательные тесты на коронавирус получили госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент США Майк Пенс вместе с женой.

Напомним, 2 октября Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Милании подтвердили коронавирус. Они вместе пошли на самоизоляцию.

Коронавирусом также заразилась советница Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента Соединенных Штатов на дебатах с Джо Байденом.

Кроме того, сегодня тест на коронавирус будет сдавать и сам Байден.

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