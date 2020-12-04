Байден пообещал публично вакцинироваться и оставить главного инфекциониста США Фаучи

Избранный президент США Джо Байден заявил, что публично примет вакцину от коронавируса. Он считает, что это поможет продемонстрировать безопасность препарата.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, Байден пообещал сохранить главного советника страны по пандемии Энтони Фаучи.

"Люди потеряли веру в способность вакцины работать", - сказал Байден CNN в интервью, которое выйдет в эфир позже в четверг.

В данный момент Фаучи - член целевой группы президента Дональда Трампа по коронавирусу. Во время личной встречи Байден попросил Фаучи остаться главным медицинским советником.

Ранее Трамп назвал катастрофой главного инфекциониста США Фаучи.

Напомним, Фаучи заявлял, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных маскок и социальном дистанцировании.