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Байден пообіцяв публічно вакцинуватися і залишити головного інфекціоніста США Фаучі

Автор: Инна Собора

Обраний президент США Джо Байден заявив, що публічно візьме вакцину від коронавіруса. Він вважає, що це допоможе продемонструвати безпечність препарату.

Про це пише Reuters.

Крім того, Байден пообіцяв зберегти головного радника країни за пандемії Ентоні Фаучі.

"Люди втратили віру в здатність вакцини працювати", - сказав Байден CNN в інтерв'ю, яке вийде в ефір пізніше в четвер.

В даний момент Фаучі - член цільової групи президента Дональда Трампа за коронавирусу. Під час особистої зустрічі Байден попросив Фаучі залишитися головним медичним радником.

Раніше Трамп назвав катастрофою головного інфекціоніста США Фаучі.

Нагадаємо, Фаучі заявляв, що навіть після появи вакцини від коронавіруса залишиться потреба в носінні захисних маскок і соціальному дистанціюванні.

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