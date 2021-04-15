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Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии. Он призвал укрепить глобальные системы здравоохранения.

Об этом сообщает CNN.

Байден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать.

"Мы должны победить эту пандемию и укрепить глобальные системы здравоохранения, чтобы подготовиться к следующей, потому что будет еще одна пандемия", - заявил он.

Отметим, сейчас в мире пандемия коронавируса, заболели уже 138 млн человек, из них 78,6 млн человек выздоровели и 2,97 млн пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте. До сих пор в организации допускают все возможные варианты его происхождения.

Считается, что коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей, через продукты питания.

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