Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії. Він закликав зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.
Про це повідомляє CNN.
Байден пояснив, що подібні пандемії - одне з актуальних питань, над яким його адміністрації потрібно обов'язково працювати.
"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - заявив він.
Зазначимо, зараз в світі пандемія коронавірусу, захворіли вже 138 млн осіб, з них 78,6 млн осіб одужали і 2,97 млн пацієнтів померли.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ не виключає, що коронавірус міг з'явитися за межами Китаю. І потрапити в країну вже після того, як з'явився десь в іншому місці. Досі в організації допускають всі можливі варіанти його походження.
Вважається, що коронавірус міг потрапити до людини від кажанів, через продукти харчування.