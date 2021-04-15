Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії

Байден пояснив, що подібні пандемії - одне з актуальних питань, над яким його адміністрації потрібно обов'язково працювати.

"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - заявив він.

Зазначимо, зараз в світі пандемія коронавірусу, захворіли вже 138 млн осіб, з них 78,6 млн осіб одужали і 2,97 млн пацієнтів померли.