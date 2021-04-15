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Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії. Він закликав зміцнити глобальні системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє CNN.

Байден пояснив, що подібні пандемії - одне з актуальних питань, над яким його адміністрації потрібно обов'язково працювати.

"Ми повинні перемогти цю пандемію і зміцнити глобальні системи охорони здоров'я, щоб підготуватися до наступної, тому що буде ще одна пандемія", - заявив він.

Зазначимо, зараз в світі пандемія коронавірусу, захворіли вже 138 млн осіб, з них 78,6 млн осіб одужали і 2,97 млн пацієнтів померли.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ не виключає, що коронавірус міг з'явитися за межами Китаю. І потрапити в країну вже після того, як з'явився десь в іншому місці. Досі в організації допускають всі можливі варіанти його походження.

Вважається, що коронавірус міг потрапити до людини від кажанів, через продукти харчування.

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Новини України Джозеф Байденпандемия
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