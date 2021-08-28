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Байден сделал заявление о происхождении коронавируса: Я не успокоюсь

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден сделал заявление о расследовании происхождения коронавируса. Как известно, разведка США опубликовала новые данные по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Он также добавил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру,

Напомним, что разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса для Байдена. В нем говорится, что пока нет единого мнения по этому вопросу, но кое-что удалось выяснить.

Ранее сообщалось, что Китай решил перекинуть вину на США и заявил об утечке коронавируса из американской лаборатории.

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