Байден сделал заявление о происхождении коронавируса: Я не успокоюсь

Президент США Джо Байден сделал заявление о расследовании происхождения коронавируса . Как известно, разведка США опубликовала новые данные по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Он также добавил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру,

Напомним, что разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса для Байдена. В нем говорится, что пока нет единого мнения по этому вопросу, но кое-что удалось выяснить.

Ранее сообщалось, что Китай решил перекинуть вину на США и заявил об утечке коронавируса из американской лаборатории.