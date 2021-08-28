Байден зробив заяву про походження коронавірусу: Я не заспокоюся

Президент США Джо Байден зробив заяву про розслідування походження коронавірусу . Як відомо, розвідка США опублікувала нові дані з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Він також додав, що США продовжать працювати з партнерами по всьому світу,

Нагадаємо, що розвідка США підготувала доповідь про походження коронавірусу для Байдена. У ньому йдеться, що поки немає єдиної думки з цього питання, але дещо вдалося з'ясувати.

Раніше повідомлялося, що Китай вирішив перекинути провину на США і заявив про витік коронавірусу з американської лабораторії.