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Байден ужесточил правила вакцинации для федеральных служащих

Автор: РБК-Украина

Байден ужесточил правила вакцинации для федеральных служащих. В частности, невакцинированных госслужащих не будут отправлять в служебные командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Каждого служащего федерального правительства попросят подтвердить статус вакцинации. Любому, кто не сделает это или не пройдёт вакцинацию, следует носить маску на работе, независимо от своего географического расположения, физического расстояния от других сотрудников и посетителей", - заявил Байден в Белом доме.

Согласно заявлению американского президента, сотрудники федеральных ведомств, не прошедшие вакцинацию, также будут должны периодически сдавать тест на коронавирус.

"Сейчас мы сталкиваемся с гораздо более распространенным штаммом этого вируса - вариантом "Дельта". Хорошая новость заключается в том, что мы к этому готовы. Мы знаем, как его остановить: сделайте прививку как можно большему количеству людей", - отметил Байден.

Администрация Байдена планирует поощрять к аналогичным действиям работодателей частного сектора. В частности, малым и средним предприятиям будут выплачивать компенсацию за предоставление своим сотрудникам оплачиваемого отпуска для вакцинации членов их семей, в том числе детей.

Напомним, что Байден предложил выплачивать по 100 долларов вакцинированным от COVID-19.

Также Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов.

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Джозеф БайденКоронавирусСоединенные Штаты Америки