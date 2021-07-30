RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден посилив правила вакцинації для федеральних службовців

Автор: РБК-Україна

Байден посилив правила вакцинації для федеральних службовців. Зокрема, невакцинованих держслужбовців не відправлятимуть у службові відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Кожного службовця федерального уряду попросять підтвердити статус вакцинації. Будь-кому, хто не зробить це або не пройде вакцинацію, слід носити маску на роботі, незалежно від свого географічного розташування, фізичної відстані від інших співробітників і відвідувачів", - заявив Байден в Білому домі.

Згідно із заявою американського президента, співробітники федеральних відомств, які не пройшли вакцинацію, також повинні будуть періодично здавати тест на коронавірус.

"Зараз ми стикаємося з набагато більш поширеним штамом цього вірусу - варіантом "Дельта". Хороша новина полягає в тому, що ми до цього готові. Ми знаємо, як його зупинити: зробіть щеплення якомога більшій кількості людей", - зазначив Байден.

Адміністрація Байдена планує заохочувати до аналогічних дій роботодавців приватного сектору. Зокрема, малим і середнім підприємствам виплачуватимуть компенсацію за надання своїм співробітникам оплачуваної відпустки для вакцинації членів їхніх сімей, у тому числі дітей.

Нагадаємо, що Байден запропонував виплачувати по 100 доларів вакцинованим від COVID-19.

Також Зеленський і Байден підпишуть у США низку документів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденКоронавірусСполучені Штати Америки