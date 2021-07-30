Байден посилив правила вакцинації для федеральних службовців

"Кожного службовця федерального уряду попросять підтвердити статус вакцинації. Будь-кому, хто не зробить це або не пройде вакцинацію, слід носити маску на роботі, незалежно від свого географічного розташування, фізичної відстані від інших співробітників і відвідувачів", - заявив Байден в Білому домі.

Згідно із заявою американського президента, співробітники федеральних відомств, які не пройшли вакцинацію, також повинні будуть періодично здавати тест на коронавірус.

"Зараз ми стикаємося з набагато більш поширеним штамом цього вірусу - варіантом "Дельта". Хороша новина полягає в тому, що ми до цього готові. Ми знаємо, як його зупинити: зробіть щеплення якомога більшій кількості людей", - зазначив Байден.

Адміністрація Байдена планує заохочувати до аналогічних дій роботодавців приватного сектору. Зокрема, малим і середнім підприємствам виплачуватимуть компенсацію за надання своїм співробітникам оплачуваної відпустки для вакцинації членів їхніх сімей, у тому числі дітей.