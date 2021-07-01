Беларусь ввела безвиз для вакцинации от COVID: касается более 70 стран

Указ предусматривает возможность безвизового посещения Беларуси на срок до пяти суток с 15 июля 2021 года для граждан 73 стран. Однако перечня этих стран пока нет.

Вакцинировать иностранцев планируют за деньги в медицинских учреждениях страны, которые будут определены Министерством здравоохранения Беларуси.

"Советом министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси", - говорится в указе.

Сейчас в Беларуси делают прививку российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом Vero Cell.