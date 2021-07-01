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Білорусь запровадила безвіз для вакцинації від COVID: стосується понад 70 країн

Автор: Дмитро Левицький

Білорусь запровадила безвізовий в'їзд для громадян 73 країн для вакцинації від коронавірусу на території країни. Відповідний указ видав очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації Лукашенка.

Указ передбачає можливість безвізового відвідування Білорусі на термін до п'яти діб з 15 липня 2021 року для громадян 73 країн. Однак переліку цих країн поки що немає.

Вакцинувати іноземців планують за гроші в медичних закладах країни, які будуть визначені Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"Радою міністрів буде встановлено порядок функціонування інформаційної системи для збору, обробки та обліку заявок іноземців на вакцинацію і порядок відвідування ними Білорусі", - йдеться в указі.

Наразі в Білорусі роблять щеплення російською вакциною "Супутник V" і китайським препаратом Vero Cell.

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