Білорусь запровадила безвіз для вакцинації від COVID: стосується понад 70 країн

Білорусь запровадила безвізовий в'їзд для громадян 73 країн для вакцинації від коронавірусу на території країни. Відповідний указ видав очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації Лукашенка.
Указ передбачає можливість безвізового відвідування Білорусі на термін до п'яти діб з 15 липня 2021 року для громадян 73 країн. Однак переліку цих країн поки що немає.
Вакцинувати іноземців планують за гроші в медичних закладах країни, які будуть визначені Міністерство охорони здоров'я Білорусі.
"Радою міністрів буде встановлено порядок функціонування інформаційної системи для збору, обробки та обліку заявок іноземців на вакцинацію і порядок відвідування ними Білорусі", - йдеться в указі.
Наразі в Білорусі роблять щеплення російською вакциною "Супутник V" і китайським препаратом Vero Cell.