Білорусь запровадила безвіз для вакцинації від COVID: стосується понад 70 країн

Указ передбачає можливість безвізового відвідування Білорусі на термін до п'яти діб з 15 липня 2021 року для громадян 73 країн. Однак переліку цих країн поки що немає.

Вакцинувати іноземців планують за гроші в медичних закладах країни, які будуть визначені Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"Радою міністрів буде встановлено порядок функціонування інформаційної системи для збору, обробки та обліку заявок іноземців на вакцинацію і порядок відвідування ними Білорусі", - йдеться в указі.

Наразі в Білорусі роблять щеплення російською вакциною "Супутник V" і китайським препаратом Vero Cell.