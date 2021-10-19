Беларусь выпустит свою вакцину от COVID в 2023 году, - Лукашенко

По его словам, вакцину выпустят в 2023 году, поскольку тогда будет циркулировать новый штамм.

"Какой можно сделать вывод - вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь пережила уже 4 или 5 штаммов.

"Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году", - добавил он.