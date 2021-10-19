Білорусь випустить свою вакцину від COVID в 2023 році, - Лукашенко

За його словами, вакцину випустять в 2023 році, оскільки тоді буде циркулювати новий штам.

"Який можна зробити висновок - вакцина допомагає. Принаймні нам треба прожити осінньо-зимовий період до наступного літа. Вакцина тут нам хороша підмога. Далі життя нам покаже, як діяти, що нам робити. І ми мудро вчинили, коли домовилися, що ми свою вакцину, яку ми вже в пробірці маємо, випустимо в обіг в 2023 році", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що Білорусь пережила вже 4 або 5 штамів.

"Тому ми якраз зробимо свою вакцину і пристосуємо її до того вірусу, який буде циркулювати в 2023 році", - додав він.