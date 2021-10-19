RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь випустить свою вакцину від COVID в 2023 році, - Лукашенко

Автор: Ілона Свиридова

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко анонсував появу власної вакцини від COVID в 2023 році. Її відразу адаптують до нових штамів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, вакцину випустять в 2023 році, оскільки тоді буде циркулювати новий штам.

"Який можна зробити висновок - вакцина допомагає. Принаймні нам треба прожити осінньо-зимовий період до наступного літа. Вакцина тут нам хороша підмога. Далі життя нам покаже, як діяти, що нам робити. І ми мудро вчинили, коли домовилися, що ми свою вакцину, яку ми вже в пробірці маємо, випустимо в обіг в 2023 році", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що Білорусь пережила вже 4 або 5 штамів.

"Тому ми якраз зробимо свою вакцину і пристосуємо її до того вірусу, який буде циркулювати в 2023 році", - додав він.

Нагадаємо, ще в травні Лукашенко заявляв, що Беларусь отримала власну вакцину від COVID-19, але на той час це була так звана вакцина-кандидат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВакцинаКоронавірус