В Беларуси обнаружили первые случаи Delta-варианта COVID

В Минске зафиксировали первые случаи штамма коронавируса Delta. Отмечено, что циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта дельта. Можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси",- говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что штамм коронавируса Delta может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 411 551 случай коронавируса. Из них зафиксировано 3 063 летальных исходов.