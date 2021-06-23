UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Беларуси обнаружили первые случаи Delta-варианта COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Минске зафиксировали первые случаи штамма коронавируса Delta. Отмечено, что циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси пока не установлена.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта дельта. Можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси",- говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что штамм коронавируса Delta может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 411 551 случай коронавируса. Из них зафиксировано 3 063 летальных исходов.

Напомним, что уже почти в 10 странах мира обнаружен штамм коронавируса Delta Plus, производный от Delta.

В частности, в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польши, Индии, Непале и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусБеларусьМинскштам