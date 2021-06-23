В Білорусі виявили перші випадки Delta-варіанту COVID

В Мінську зафіксували перші випадки штаму коронавірусу Delta. Зазначено, що циркуляція даного варіанту в інших регіонах Білорусі поки не встановлена.

"Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених в червні з проб пацієнтів з підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків, мали набір мутацій в шиповидному білку, характерних для "індійського" варіанту дельта. Можна констатувати, що "індійський варіант коронавірусу" виявлений в Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що штам коронавірусу Delta може більш ефективно поширюватися в порівнянні з варіантами вірусу, які циркулювали в самому початку епідемії COVID-19.

За даними МОЗ, з початку пандемії в Білорусі зареєстровано 411 551 випадок коронавірусу. З них зафіксовано 3 063 летальні випадки.