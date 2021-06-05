В Бельгии со следующей неделе частично ослабят карантин

Правительство Бельгии приняло решение начать ослабление карантинных ограничений. Так, с 9 июня ресторанам и барам разрешат принимать посетителей в помещении.

"За минувшие месяцы мы прошли долгий путь. Нам удалось превратить опасную ситуацию в благоприятный прогноз на лето", - заявил он.

Так, со среды бары и рестораны будут открыты до 23:30ю Однако посетителям придется придерживаться правил социального дистанцирования.

Кроме того, жители страны, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса будут освобождены от тестирования, когда они вернутся из-за границы.

При этом люди, которые будут возвращаться в Бельгию из страны в "красной зоне" и не полностью вакцинированные, должны будут пройти тестирование по прибытии.