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У Бельгії з наступного тижня частково послаблять карантин

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Брюссель, Субота 05 червня 2021 18:59
У Бельгії з наступного тижня частково послаблять карантин Фото: у Бельгії з 9 червня послаблять карантин (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Бельгії прийняв рішення почати ослаблення карантинних обмежень. Так, з 9 червня ресторанам і барам дозволять приймати відвідувачів в приміщенні.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, передає Politico.

"За минулі місяці ми пройшли довгий шлях. Нам вдалося перетворити небезпечну ситуацію в сприятливий прогноз на літо", - заявив він.

Так, з середи бари і ресторани будуть відкриті до 23:30ю однак відвідувачам доведеться дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Крім того, жителі країни, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу будуть звільнені від тестування, коли вони повернуться з-за кордону.

При цьому люди, які будуть повертатися до Бельгії з країни в "червоній зоні" і не повністю вакциновані, повинні будуть пройти тестування після прибуття.

Раніше повідомлялося, що влада Бельгії має намір скасувати майже всі карантинні обмеження, які діють в країні, до кінця червня.

Крім того, в кінці березні Брюссельський суд першої інстанції зобов'язав уряд Бельгії скасувати карантинні обмеження. Суд фактично заявив, що правова основа, на якій базуються рішення уряду, недійсна.

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