В Бельгии театры отсудили право на работу, несмотря на запреты

В Бельгии театры и другие культурные объекты получили возможность работать, несмотря на запреты правительства из-за распространения штамма "Омикрон". Такое право им предоставил Высший административный суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе правительство ввело новые ограничения, которые запрещали работу этих заведений с воскресенья. Запреты были введены для того, чтоб избежать распространения штамма коронавируса "Омикрон".
Напомним, что Франция ужесточила карантин на праздники. В стране запретили принимать еду в общественных местах и распивать напитки.