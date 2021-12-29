UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Бельгии театры отсудили право на работу, несмотря на запреты

Автор: Наталья Скороход

В Бельгии театры и другие культурные объекты получили возможность работать, несмотря на запреты правительства из-за распространения штамма "Омикрон". Такое право им предоставил Высший административный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе правительство ввело новые ограничения, которые запрещали работу этих заведений с воскресенья. Запреты были введены для того, чтоб избежать распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Напомним, что Франция ужесточила карантин на праздники. В стране запретили принимать еду в общественных местах и распивать напитки.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКарантин