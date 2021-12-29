У Бельгії театри відсудили право на роботу, незважаючи на заборони

У Бельгії театри та інші культурні об'єкти отримали можливість працювати, незважаючи на заборони уряду через поширення штаму "Омікрон". Таке право їм надав Вищий адміністративний суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Минулого тижня уряд ввів нові обмеження, які забороняли роботу цих закладів з неділі. Заборони були введені для того, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон".
Нагадаємо, що Франція посилила карантин на свята. У країні заборонили приймати їжу в громадських місцях і розпивати напої.