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Бельгия приостановила применение вакцины Johnson & Johnson для людей до 41 года

Автор: РБК-Украина

Власти Бельгии приняли решение приостановить применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson для людей в возрасте до 41 года. Поскольку недавно в одной из больниц страны скончалась женщина от тяжелых побочных эффектов после вакцинации.

Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на Министерство здравоохранения Бельгии.

Ее симптомы указывают на возможную связь с вакциной: тромбоз и связанная с ним потеря тромбоцитов.

Отмечается, что женщина получила прививку не в рамках бельгийской кампании по вакцинации. Она работала в посольстве и была вакцинирована по инициативе ее работодателя. Однако в ведомстве сообщили, сотрудником посольства какой страны она была.

"В качестве меры предосторожности Бельгия решила временно прекратить введение этой вакцины лицам моложе 41 года. С другой стороны, он сохраняет вакцинацию вакциной Janssen (J&J) для всех групп риска, без ограничения возраста, а также для пожилых людей", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

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