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EMA пересмотрит данные о вакцине AstraZeneca

Новина українською → Европа, Среда 14 апреля 2021 23:15
EMA пересмотрит данные о вакцине AstraZeneca Фото: ЕМА пересмотрит данные о вакцине AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено пересмотреть данные о вакцине Vaxzevria. Ранее эта вакцина называлась AstraZeneca.

Об этом говорится на сайте EMA.

Агентство продолжает следить за случаями очень редкого тромбоза с низким количеством тромбоцитов, который возникает у небольшого числа людей после вакцинации препаратом Vaxzevria. Комитет также рассмотрит вопрос о необходимости обновления рекомендаций для второй дозы Vaxzevria для тех, кто уже получил первую дозу.

При изучении данных о вакцинации будут учитываться эпидемиологические данные, включая уровень заражений, количество госпитализаций и летальность от коронавируса.

Результаты анализа нужны национальным органам здравоохранения в ЕС для принятия дальнейших решений, учитывая риски препарата и его пользу для программ вакцинации.

В то же время в ЕМА считают, что у вакцинации препаратом больше преимуществ, чем рисков.

"EMA считает, что общие преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски для вакцинируемых людей", - говорится в сообщении.

Также в EMA сообщили, что на следующей неделе будет даны рекомендации по безопасности вакцин против коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Как известно, в США рекомендовали приостановить вакцинацию этим препаратом из-за возможного возникновения тромбоза.

Напомним, врач посоветовал, как предотвратить риск тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Он объяснил, когда могут возникнуть осложнения.

Ранее сообщалось, что в EMA сообщили, что пока нет подтверждений риска тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson.

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