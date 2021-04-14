EMA пересмотрит данные о вакцине AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено пересмотреть данные о вакцине Vaxzevria. Ранее эта вакцина называлась AstraZeneca .

Об этом говорится на сайте EMA .

Агентство продолжает следить за случаями очень редкого тромбоза с низким количеством тромбоцитов, который возникает у небольшого числа людей после вакцинации препаратом Vaxzevria. Комитет также рассмотрит вопрос о необходимости обновления рекомендаций для второй дозы Vaxzevria для тех, кто уже получил первую дозу.

При изучении данных о вакцинации будут учитываться эпидемиологические данные, включая уровень заражений, количество госпитализаций и летальность от коронавируса.

Результаты анализа нужны национальным органам здравоохранения в ЕС для принятия дальнейших решений, учитывая риски препарата и его пользу для программ вакцинации.

В то же время в ЕМА считают, что у вакцинации препаратом больше преимуществ, чем рисков.

"EMA считает, что общие преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски для вакцинируемых людей", - говорится в сообщении.

Также в EMA сообщили, что на следующей неделе будет даны рекомендации по безопасности вакцин против коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Как известно, в США рекомендовали приостановить вакцинацию этим препаратом из-за возможного возникновения тромбоза.