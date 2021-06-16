Бельгия запустила европейские COVID-сертификаты в тестовом режиме

Сегодня, 16 июня Бельгия в тестовом режиме запустила COVID-сертификаты. Цифровой документ обретет правовой статус уже с 1 июля.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
"Европейский цифровой пропуск вступает в силу с 1 июля, однако страны ЕС могут добровольно ввести его в действие раньше, чтобы облегчить поездки своих граждан. Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня",- сказала она.
По словам главы Еврокомиссии, половина стран ЕС уже успели подключить "зеленые цифровые пробелы", которые позволят путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов.
Напомним, что COVID-сертификаты в Украине запустят параллельно с Европейским союзом - 1 июля. На первых этапах они будут доступны в приложении и на портале "Дія".
Во время путешествия владелец документа должен иметь его при себе в электронном или бумажном виде.
Добавим, что пользователям устройств Apple в Латвии уже доступен мобильное приложение "Covid19Verify" для проверки или сканирования QR-кодов Covid сертификатов.