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Бельгія запустила європейські COVID-сертифікати в тестовому режимі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 червня Бельгія в тестовому режимі запустила COVID-сертифікати. Цифровий документ набуде правової сили вже з 1 липня.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на своїй сторінці у Twitter.

"Європейський цифровий пропуск вступає в дію з 1 липня, проте країни ЄС можуть добровільно ввести його в дію раніше, щоб полегшити поїздки своїх громадян. Бельгія вирішила це зробити від сьогодні", - сказала вона.

За словами голови Єврокомісії, половина країн ЄС вже встигли під'єднати "зелені цифрові пропуски", які дозволять подорожувати всередині спільноти без карантину і тестів.

Нагадаємо, що COVID-сертифікати в Україні запустять паралельно з Європейським союзом - 1 липня. На перших етапах вони будуть доступні в додатку і на порталі "Дія".

Під час подорожі власник документа повинен мати його при собі в електронному або паперовому вигляді.

Додамо, що користувачам пристроїв Apple в Латвії вже доступний мобільний додаток "Covid19Verify" для перевірки або сканування QR-кодів Covid-сертифікатів.

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