Белый дом призывает ВОЗ принять дополнительные меры для выяснения происхождения коронавируса

В Белом доме обратились к Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) после публикации доклада о происхождении коронавируса. ВОЗ призвали принять дополнительные меры для выяснения происхождения коронавируса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у расследования происхождения коронавируса должен быть второй этап, который осуществлялся бы под руководством международных и независимых экспертов.

"У них должен быть беспрепятственный доступ к данным. Они должны иметь возможность задавать вопросы людям, которые находятся на местах в данный момент. Это шаг, который могла бы предпринять ВОЗ", - сказала Псаки.