Белый дом призывает ВОЗ принять дополнительные меры для выяснения происхождения коронавируса
В Белом доме обратились к Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) после публикации доклада о происхождении коронавируса. ВОЗ призвали принять дополнительные меры для выяснения происхождения коронавируса.
Об этом пишет "Голос Америки".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у расследования происхождения коронавируса должен быть второй этап, который осуществлялся бы под руководством международных и независимых экспертов.
"У них должен быть беспрепятственный доступ к данным. Они должны иметь возможность задавать вопросы людям, которые находятся на местах в данный момент. Это шаг, который могла бы предпринять ВОЗ", - сказала Псаки.
Напомним, США, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания заявили обеспокоенность в связи с докладом ВОЗ по коронавирусу.
РБК-Украина писало, что ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Документ подготовлен по итогам работы миссии в Китае.
Кроме того, ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте.