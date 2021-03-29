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Доклад ВОЗ не исключает, что коронавирус мог возникнуть не в Китае, - WSJ

Новина українською → Женева, Понедельник 29 марта 2021 20:27
Доклад ВОЗ не исключает, что коронавирус мог возникнуть не в Китае, - WSJ Фото: коронавирус мог возникнуть за пределами Китая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после миссии в китайском городе Ухань не смогли установить, когда, где и как коронавирус начал распространяться. Специалисты организации не исключают, что вирус мог появиться за пределами Китая.

Об этом говорится в докладе ВОЗ, с текстом которого ознакомились журналисты издания The Wall Street Journal.

Документ, который оказался в руках журналистов газеты WSJ, еще не был опубликован организацией. В нем допускается, что коронавирус мог проникнуть в Китай уже после того, как возник где-то еще. Издание отмечает, что теорию с возникновением коронавируса в другой стране выдвигали власти Китая, однако против нее выступали в Вашингтоне и других странах Запада.

Эксперты ВОЗ в своем докладе рекомендуют "более тщательно изучить данные больниц в Китае и образцы крови, полученные до декабря 2019 года", когда коронавирус впервые подтвердили у китайских граждан. Также в ВОЗ считают нужным проведение проверок на китайских фермах, где выращивают животных, потому что это может помочь установить, как вирус передался человеку.

Как рассказали журналисты WSJ, в докладе ВОЗ также допускают, что рынок в Ухане не был источником коронавируса, но мог сыграть какую-то роль в его распространении, поэтому эксперты рекомендуют провести дополнительные проверки других китайских рынков.

Напомним, сегодня ВОЗ опубликовала проект доклада о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали наиболее вероятный сценарий передачи коронавируса человеку.

Добавим, ранее в ВОЗ сочли маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай из другой страны.

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