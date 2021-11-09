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В Бердянске турагентство продавало поддельные COVID-тесты

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Вторник 09 ноября 2021 18:02
В Бердянске турагентство продавало поддельные COVID-тесты Фото: В Бердянске турагентство продавало поддельные COVID-тесты (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Бердянске Запорожской области полицейские разоблачили работников туристического агентства, которые продавали поддельные ПЦР-тесты на коронавирус. За одну справку в турагентстве брали 700 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным следствия, работники туристического агентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Также в помещении офиса турагентства были проведены обыски.

"При обыске обнаружено и изъято 5 поддельных сертификатов, у которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления. Все изъятое будет направлено на экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают также других лиц, причастных к уголовному преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко анонсировал введение "ковидной амнистии". Она будет касаться владельцев поддельных COVID-сертификатов, данные о которых были внесены в электронную систему здравоохранения.

Кроме того, народные депутаты в первом чтении одобрили ужесточение наказания за подделку и использование поддельных сертификатов.

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