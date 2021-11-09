У Бердянську турагентство продавало підроблені COVID-тести

У Бердянську Запорізької області поліцейські викрили працівників туристичного агентства, які продавали підроблені ПЛР-тести на коронавірус. За одну довідку в турагентстві брали 700 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними слідства, працівники туристичного агентства пропонували своїм клієнтам придбати підроблені довідки про негативний результат ПЛР-тесту на COVID для швидкого і безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов'язкової 14-денної самоізоляції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Також в приміщенні офісу турагентства були проведені обшуки.

"Під час обшуку виявлено та вилучено 5 підроблених сертифікатів, у яких дата їх дії (72 години) не відповідала дню виготовлення. Все вилучене буде направлено на експертизи, за результатами яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють також інших осіб, причетних до кримінального злочину. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.