В Бердянске турагентство продавало поддельные COVID-тесты

По данным следствия, работники туристического агентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Также в помещении офиса турагентства были проведены обыски.

"При обыске обнаружено и изъято 5 поддельных сертификатов, у которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления. Все изъятое будет направлено на экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают также других лиц, причастных к уголовному преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы.