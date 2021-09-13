Бизнес могут вывести из-под ограничений "желтой" и "красной" зон: названо условие

Украинский бизнес могут вывести из-под карантинных ограничений "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности. Главное условие - наличие COVID-сертификатов у персонала и клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.