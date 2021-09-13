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Бізнес можуть вивести з-під обмежень "жовтої" та "червоної" зон: названо умову

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 14:06
Бізнес можуть вивести з-під обмежень "жовтої" та "червоної" зон: названо умову Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Український бізнес можуть вивести з-під карантинних обмежень "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки. Головна умова - наявність COVID-сертифікатів у персоналу і клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що на селекторній нараді в уряді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив відповідні пропозиції. Зокрема, пропонується, щоб обмеження "жовтої" та "червоної" зон епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати. Такий сертифікат засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або наявність довідки про перенесену протягом останніх декількох місяців коронавірусну хворобу.

"Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готує нововведнія, згідно з якими, маючи COVID-сертифікат, українці зможуть відвідувати кафе та ресторани навіть в "червоній" зоні.

Детальніше про майбутні заходи читайте в матеріалі "Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться".

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