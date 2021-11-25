Бизнес обязали считывать COVID-сертификаты через "Дию": как это сделать

Правительство обязало представителей учреждений считывать сертификаты COVID-вакцинации через "Дию". Для этого необходимо авторизоваться в приложении и выполнить несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".

Указано, что для того, чтобы проверить подлинность документа по QR-коду, не нужно никаких сканеров, ридеров или иного оборудования, а лишь смартфон.

Чтобы просканировать COVID-сертификат, нужно:

авторизоваться в приложении "Дия"; нажать на иконку QR в верхнем правом углу экрана; навести камеру на QR-код сертификата клиента;

Отметим, что вчера правительство ввело штрафы за ненадлежащую проверку сертификатов вакцинации.

Теперь их необходимо считывать через приложение "Дія", а не только проверять визуальное наличие.

За это нарушение предусмотрен штраф от 34 до 170 тысяч гривен.