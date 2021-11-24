Украина в четыре раза сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов

Кабинет министров Украины в четыре раза сокращает срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Теперь он будет действовать в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Также изменен срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Примечательно, что в Украине интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. На заседании правительства Ляшко отдельно не разъяснял, означает ли это, что тем, кто вакцинируется AstraZeneca, "желтый" сертификат будет недоступен спустя 30 дней.