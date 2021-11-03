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Бизнес снова получит помощь на карантине. Кабмину поручили подготовить инициативы

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 3 ноября, состоялось селекторное совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского по противодействию коронавирусу. На совещании, в частности, затронули вопрос поддержки бизнеса во время карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Вскоре правительство должно подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантинных ограничений", - рассказали на Банковой.

Программа поддержки, как отметили на совещании, должна предусматривать:

  • льготы на аренду помещений;
  • льготы на кредитование;
  • оплату коммунальных услуг.

Как отмечают в Офисе президента, помощь получат те представители малого и среднего бизнеса, которые соблюдают всех карантинных ограничений.

Напомним, весной бизнес, пострадавший от жесткого карантина, получил по 8 тысяч гривен помощи.

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КарантинбизнесКабинет Министров УкраиныОфис президента