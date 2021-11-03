Бізнес знову отримає допомогу на карантині. Кабміну доручили підготувати ініціативи

Сьогодні, 3 листопада, відбулася селекторна нарада за участі президента України Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу. На нараді, зокрема, торкнулися питання підтримки бізнесу під час карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Незабаром уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень", - розповіли на Банковій.
Програма підтримки, як зазначили на нараді, повинна передбачати:
Як наголошують в Офісі президента, допомогу отримають ті, представники малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх карантинних обмежень.
Нагадаємо, навесні бізнес, який постраждав від жорсткого карантину, отримав по 8 тисяч гривень допомоги.