Блинкен надеется на скорое открытие США для европейских туристов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 июня выразил надежду на то, что европейцы снова смогут ездить в Соединенные Штаты. Он отметил, что проблемы с коронавирусом сейчас уменьшаются.

Об этом он сказал на онлайн-форуме с французской молодежью, передает AFP .

Европейский Союз, стремящийся получить туристические деньги, уже открылся для американцев, которые вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус. В ЕС призывают США ответить взаимностью.

"Мы должны руководствоваться наукой и медицинскими экспертами, принимая не политическое решение, а решение, которое базируется на фактах. Надеюсь, это произойдет быстро. Мы действительно хотим. Надеюсь, это будет вопрос недель, а не месяцев", - сказал Блинкен на французском языке.

При этом он отметил угрозу роста числа случаев коронавируса "Дельта", который впервые появился в Индии и вызвал новое беспокойство в западных странах.