Блинкен надеется на скорое открытие США для европейских туристов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 июня выразил надежду на то, что европейцы снова смогут ездить в Соединенные Штаты. Он отметил, что проблемы с коронавирусом сейчас уменьшаются.
Об этом он сказал на онлайн-форуме с французской молодежью, передает AFP.
Европейский Союз, стремящийся получить туристические деньги, уже открылся для американцев, которые вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус. В ЕС призывают США ответить взаимностью.
"Мы должны руководствоваться наукой и медицинскими экспертами, принимая не политическое решение, а решение, которое базируется на фактах. Надеюсь, это произойдет быстро. Мы действительно хотим. Надеюсь, это будет вопрос недель, а не месяцев", - сказал Блинкен на французском языке.
При этом он отметил угрозу роста числа случаев коронавируса "Дельта", который впервые появился в Индии и вызвал новое беспокойство в западных странах.
Напомним, Исландия 26 июня отменит все карантинные ограничения и, как ожидается, станет первой европейской страной, которая сделала это. На такие меры правительство пошло благодаря качественной системе тестирования и отслеживания контактов.