Блінкен сподівається на швидке відкриття США для європейських туристів

Державний секретар США Ентоні Блінкен 25 червня висловив надію на те, що європейці знову зможуть їздити до Сполучених Штатів. Він зазначив, що проблеми з коронавірусом наразі зменшуються.

Про це він сказав на онлайн-форумі з французькою молоддю, передає AFP .

Європейський Союз, який прагне туристичних грошей, вже відкрився для американців, які щеплені або мають негативний тест на коронавірус. В ЄС закликають США відповісти взаємністю.

"Ми повинні керуватися наукою та медичними експертами, приймаючи не політичне рішення, а рішення, яке базується на фактах. Я сподіваюся, що це станеться швидко. Ми справді хочемо. Сподіваюся, це буде питання тижнів, а не місяців ", - сказав Блінкен французькою мовою.

При цьому він відзначив загрозу зростання кількості випадків коронавірусу "Дельта", який вперше з'явився в Індії і викликав нове занепокоєння у західних країнах.