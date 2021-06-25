UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен надеется на скорое открытие США для европейских туристов

Автор: Андрей Василюк

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 июня выразил надежду на то, что европейцы снова смогут ездить в Соединенные Штаты. Он отметил, что проблемы с коронавирусом сейчас уменьшаются.

Об этом он сказал на онлайн-форуме с французской молодежью, передает AFP.

Европейский Союз, стремящийся получить туристические деньги, уже открылся для американцев, которые вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус. В ЕС призывают США ответить взаимностью.

"Мы должны руководствоваться наукой и медицинскими экспертами, принимая не политическое решение, а решение, которое базируется на фактах. Надеюсь, это произойдет быстро. Мы действительно хотим. Надеюсь, это будет вопрос недель, а не месяцев", - сказал Блинкен на французском языке.

При этом он отметил угрозу роста числа случаев коронавируса "Дельта", который впервые появился в Индии и вызвал новое беспокойство в западных странах.

Напомним, Исландия 26 июня отменит все карантинные ограничения и, как ожидается, станет первой европейской страной, которая сделала это. На такие меры правительство пошло благодаря качественной системе тестирования и отслеживания контактов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус