Блинкен раскритиковал Китай из-за коронавируса: помешали докопаться до сути

По словам Блинкена, Китай отказался от сотрудничества с другими странами на ранних стадиях распространения коронавируса. Это привело к тому, что ситуация с вирусом вышла из-под контроля.

В результате вирус "вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более вопиющими результатами, чем мог бы в противном случае".

Госсекретарь США подчеркнул, что в случае прозрачного обмена информацией Китаем,