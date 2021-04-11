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Блінкен розкритикував Китай через коронавірус: завадили докопатися до суті

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував китайські влади. За його словами, Китай не допустив експертів до дослідження коронавірусу в перші дні пандемії.

Про це він заявив в ході інтерв'ю телеканалу NBC.

За словами Блинкена, Китай відмовився від співробітництва з іншими країнами на ранніх стадіях поширення коронавірусу. Це призвело до того, що ситуація з вірусом вийшла з-під контролю.

У результаті вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш кричущими результатами, ніж міг би в іншому випадку".

Держсекретар США підкреслив, що у випадку прозорого обміну інформацією Китаєм,

Нагадаємо, в Індії погіршилася ситуація з коронавірусом. Це може вплинути на постачання вакцин по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що Китай визнав низьку ефективність своїх вакцин. Одна з них з'явиться в Україні.

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