Блінкен розкритикував Китай через коронавірус: завадили докопатися до суті

За словами Блинкена, Китай відмовився від співробітництва з іншими країнами на ранніх стадіях поширення коронавірусу. Це призвело до того, що ситуація з вірусом вийшла з-під контролю.

У результаті вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш кричущими результатами, ніж міг би в іншому випадку".

Держсекретар США підкреслив, що у випадку прозорого обміну інформацією Китаєм,