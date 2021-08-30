Блинкен: США поставили Украине в общей сложности 2,2 млн доз вакцин

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.
Предыдущая поставка поступила в Украину в апреле.
"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашей программы. На сегодняшний день количество вакцин, отправленных в Украину, приближается к отметке 2,2 миллиона доз. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", - написал Блинкен.
Напомним, новая партия вакцины Pfizer-BioNTech будет использована для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.