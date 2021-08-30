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Блінкен: США поставили Україні в цілому 2,2 млн доз вакцин

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про те, що друга партія американських вакцин була доставлена в Україну. Кількість вакцин наближається до позначки 2,2 мільйона доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.

Попередня поставка надійшла в Україну в квітні.

"Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID - 19 була доставлена в Україну в рамках нашої Програми. Сьогодні кількість вакцин, відправлених в Україну, наближається до позначки 2,2 мільйона доз. Цей крок підтверджує прихильність США перемозі над глобальною пандемією і допомоги Україні", - написав Блінкен.

Нагадаємо, нова партія вакцини Pfizer-BioNTech буде використана для щеплення українців у центрах масової вакцинації та імунізації організованих колективів.

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Вакцина