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В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из "красной" зоны, - Ляшко

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 19:05
В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из "красной" зоны, - Ляшко Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из "красного" уровня эпидопасности из-за коронавируса. В области был ужесточенный карантин с 1 марта.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, в этом регионе достигнут ряд предпосылок для перехода в "желтую" зону.

Так, уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза больше, чем целевой показатель в 300 тестирований на 100 тысяч населения. При этом коэффициент выявления коронавируса на четверть меньше целевого показателя в 20%

Загруженность коек с кислородом за последнюю неделю уменьшилась с 55% до текущих 49%, что меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть

Динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет -25% госпитализированных за последнюю неделю

Уровень госпитализаций за последние 2 недели уменьшился с 99 человек на 100 тысяч населения до текущих 67, ожидается, что в ближайшие дни уровень госпитализаций в регионе может опуститься ниже целевого показателя в 60 человек на 100 тысяч населения

"Это третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая показывает результат от внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина", - подчеркнул Ляшко.

Ранее в прогнозе KSE речь шла о том, что Черновицкая и Львовская области на следующей недели смогут выйти из "красной" зоны карантина.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также добавились Полтавская, Сумская и Харьковская области.

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