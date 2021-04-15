В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из "красной" зоны, - Ляшко

По его словам, в этом регионе достигнут ряд предпосылок для перехода в "желтую" зону.

Так, уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза больше, чем целевой показатель в 300 тестирований на 100 тысяч населения. При этом коэффициент выявления коронавируса на четверть меньше целевого показателя в 20%

Загруженность коек с кислородом за последнюю неделю уменьшилась с 55% до текущих 49%, что меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть

Динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет -25% госпитализированных за последнюю неделю

Уровень госпитализаций за последние 2 недели уменьшился с 99 человек на 100 тысяч населения до текущих 67, ожидается, что в ближайшие дни уровень госпитализаций в регионе может опуститься ниже целевого показателя в 60 человек на 100 тысяч населения

"Это третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая показывает результат от внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина", - подчеркнул Ляшко.