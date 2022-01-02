Боль в горле. Ученые оценили опасность штамма "Омикрон"

Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian .

Он мог изменил свою способность заражать различные виды клеток.

"По сути, он, похоже, более способен заражать верхние дыхательные пути - клетки в горле. Таким образом, он будет умножаться в клетках горла легче, чем в клетках глубоко в легких. Это действительно предварительно, но исследования указывают в том же направлении", - сообщили ученые.

Омикрон приводит к "менее тяжелому заболеванию" у мышей. Исследование показало, что мыши, инфицированные "Омикроном", меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.