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Біль у горлі. Вчені оцінили небезпеку штаму "Омікрон"

Автор: Анастасія Рокитна

Штам "Омікрон" може бути більш заразним, але менш небезпечним штамом коронавірусу. Він не пошкоджує легені людей так сильно, як "Дельта" і попередні варіанти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Він міг змінити свою здатність заражати різні види клітин.

"По суті, він, схоже, більш здатний заражати верхні дихальні шляхи - клітини в горлі. Таким чином, він буде множитися в клітинах горла легше, ніж в клітинах глибоко в легенях. Це дійсно попередньо, але дослідження вказують в тому ж напрямку", - повідомили вчені.

"Омікрон" призводить до "менш важкого захворювання" у мишей. Дослідження показало, що миші, інфіковані "Омікроном", менше втрачають вагу, мають нижчі вірусні навантаження і відчувають менш важку пневмонію.

Нагадаємо, раніше вчені також встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.

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Омикрон