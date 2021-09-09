В Болгарии возросла смертность от COVID-19: власти вводят новые ограничения

В Болгарии возросла смертность от коронавируса. Власти страны связывают это с низкой вакцинацией и решили ввести дополнительные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В Болгарии увеличилась смертность от коронавируса в последние недели. Страна стала третьей по смертности среди стран ЕС. Хуже показатели только в Чехии и в Венгрии.
четырем вакцинам, одобренными ЕС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), в ней вакцинировали т
Напомним, что в Австрии ужесточение карантина коснется только людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.