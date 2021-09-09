У Болгарії зросла смертність від COVID-19: влада вводить нові обмеження

У Болгарії зросла смертність від коронавірусу. Влада країни пов'язує це з низькою вакцинацією і вирішила ввести додаткові обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу в останні тижні. Країна стала третьою за смертністю серед країн ЄС. Гірше показники тільки в Чехії і в Угорщині.
чотирьох вакцин, схвалених ЄС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), в ній вакцинували лише
Нагадаємо, що в Австрії посилення карантину торкнеться тільки людей, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу.