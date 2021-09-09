У Болгарії зросла смертність від COVID-19: влада вводить нові обмеження

У Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу в останні тижні. Країна стала третьою за смертністю серед країн ЄС. Гірше показники тільки в Чехії і в Угорщині.

чотирьох вакцин, схвалених ЄС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), в ній вакцинували лише