RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Болгарії зросла смертність від COVID-19: влада вводить нові обмеження

Автор: Наталья Скороход

У Болгарії зросла смертність від коронавірусу. Влада країни пов'язує це з низькою вакцинацією і вирішила ввести додаткові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу в останні тижні. Країна стала третьою за смертністю серед країн ЄС. Гірше показники тільки в Чехії і в Угорщині.

чотирьох вакцин, схвалених ЄС ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), в ній вакцинували лише

Нагадаємо, що в Австрії посилення карантину торкнеться тільки людей, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація