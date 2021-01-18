UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

В городе Пазарджик на юге Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19. Мать ребенка во время беременности болела коронавирусом.

Об этом сообщило болгарское агентство BNR.

На днях беременная 28-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и кашлем. Врачи решили сделать кесарево сечение из-за изменений в плаценте и замедления роста плода вследствие коронавируса.

Новорожденному по настоянию врача сделали тест на антиген, который показал, что ребенок сталкивался с коронавирусом. Теперь новорожденному ребенку планируют сделать тест на антитела к коронавирусу.

Сейчас здоровье ребенка в норме, но после выписки за новорожденным будут следить врачи.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более 100 детей. В общем за вчера болезнь диагностировали у более 3000 украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БолгарияпреступленияКоронавирус