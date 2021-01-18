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У Болгарії заявили про народження дитини з антитілами до COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

У місті Пазарджик на півдні Болгарії заявили про народження дитини з антитілами до коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Мати дитини під час вагітності хворіла на коронавірус.

Про це повідомило болгарське агентство BNR.

Днями вагітна 28-річна жінка потрапила до лікарні з високою температурою та кашлем. Лікарі вирішили зробити кесарів розтин через зміни у плаценті та сповільнення росту плоду внаслідок коронавірус.

Новонародженій за наполяганням лікаря зробили тест на антиген, який показав, що дитина стикалася з коронавірусом. Тепер новонародженій дитині планують зробити тест на антитіла до коронавірусу.

Зараз здоров'я дитини в нормі, але після виписки за новонародженою будуть стежити лікарі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус підтвердили у понад 100 дітей. Загалом за вчора хворобу діагностували у понад 3000 українців.

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